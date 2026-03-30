Anadolu Ajansı
Sabiha Gökçen’de uçuşlar normale döndü
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dün olumsuz hava koşulları sebebiyle seferler durmuş, onlarca uçuş ise iptal edilmişti. Bazı uçakların da başka havalimanlarına gönderildiği duyurulmuştu. Yüzlerce insanın mağdur olduğu limanda bu sabah itibarıyla uçuşların yeniden planlanan saatlerde yapılmaya başlandığı öğrenildi.
İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aksayan uçuşlar normale döndü.
- Olumsuz hava koşulları ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle dün iniş ve kalkışlar durmuştu.
- Dün 50 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
- Sabah saatlerinden itibaren seferler normal seyrinde yapılmaya başlandı.
- Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar planlanan saatlerinde gerçekleştiriliyor.
İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aksayan uçuşlar normale döndü.
50 UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI'NA GÖNDERİLDİ
Havalimanı meydan otoritesi HEAŞ'tan alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle dün iniş ve kalkışların durduğu, 50 uçağın da İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği havalimanında sabah saatlerinden itibaren seferler normal seyrinde yapılmaya başlandı.
TÜM UÇUŞLAR PLANLANAN SAATTE YAPILIYOR
Sabiha Gökçen Havalimanı'na, yurt içi ve yurt dışı uçuşlar, planlanan saatlerinde gerçekleştiriliyor.
