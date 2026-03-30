Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dün olumsuz hava koşulları sebebiyle seferler durmuş, onlarca uçuş ise iptal edilmişti. Bazı uçakların da başka havalimanlarına gönderildiği duyurulmuştu. Yüzlerce insanın mağdur olduğu limanda bu sabah itibarıyla uçuşların yeniden planlanan saatlerde yapılmaya başlandığı öğrenildi.

50 UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI'NA GÖNDERİLDİ

Havalimanı meydan otoritesi HEAŞ'tan alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle dün iniş ve kalkışların durduğu, 50 uçağın da İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği havalimanında sabah saatlerinden itibaren seferler normal seyrinde yapılmaya başlandı.

Sabiha Gökçen’de uçuşlar normale döndü

TÜM UÇUŞLAR PLANLANAN SAATTE YAPILIYOR

Sabiha Gökçen Havalimanı'na, yurt içi ve yurt dışı uçuşlar, planlanan saatlerinde gerçekleştiriliyor.

