Sahte kiralık bungalov ilanlarıyla dolandırıcılık
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Mersin'de, sahte kiralık bungalov ilanları ile dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Baskınlarda 3 kişi yakalandı.
Mersin'de, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bungalov ev kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Adreslerde 3 cep telefonu, 4 SIM kart, 2 hard disk, 2 laptop, tablet, pos cihazı, 7 banka kartı, ruhsatsız tabanca, şarjör, 57 fişek, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı