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Sahte kiralık bungalov ilanlarıyla dolandırıcılık

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sahte kiralık bungalov ilanlarıyla dolandırıcılık

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mersin'de, sahte kiralık bungalov ilanları ile dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Baskınlarda 3 kişi yakalandı.

Mersin'de, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bungalov ev kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Adreslerde 3 cep telefonu, 4 SIM kart, 2 hard disk, 2 laptop, tablet, pos cihazı, 7 banka kartı, ruhsatsız tabanca, şarjör, 57 fişek, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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