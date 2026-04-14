Antalya’da geçirdiği kaza sonrasında 3,5 yıl yatağa bağlı kalıp, geçen yıl hayatını kaybeden şampiyon genç sporcunun ölümüne ilişkin davada, yeni iddianame hazırlandı. Sanığın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması istenildi.

2021 yılında Antalya'da16 yaşındaki şampiyon Muaythai sporcusu Başar Kuyar, kontrolsüz kavşakta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak yatağa mahkum kaldı. Genç, 3,5 yıl sonra hayatını kaybetti.

Kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından otomobil sürücüsü A.Ü. hakkında 'taksirle yaralanmaya sebebiyet vermek' suçundan dava açıldı.

Şampiyon genci hayattan koparan sürücü için yeni iddianame! Yargılanacağı suç değişebilir

3,5 YIL HAYAT SAVAŞI VERDİ

Başar Kuyar'ın hayatını kaybetmesinin ardından ailenin müracaatı üzerine bu kez 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yeni bir iddianame düzenlenerek dosyaya eklendi.

SAVCI TALEBİNİ İLETTİ

Antalya 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cumhuriyet savcısı, sanığın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise dosyadaki eksik hususların tamamlanmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

“TOPRAĞINI BOYNUMDA TAŞIYORUM”

Hayatını kaybeden Başar Kuyar’ın ablası Rabia Kuyar "Kardeşim, 1 Ekim 2021 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonrası 3 yıl 3 ay 2 gün yatağa mahkum bir şekilde hayat mücadelesi verdi ve 3 Ocak 2025'te maalesef hayatını kaybetti. Sanığın tek bir gün bile özgürlüğünden mahkum kalmaması vicdanları gerçekten yaralayan bir şey oldu. Ben bugün dünya şampiyonu olup boynunda madalya taşımak isteyen kardeşimin toprağını kendi boynumda taşıyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

1 Ekim 2021 tarihinde Döşemealtı ilçesinde iddiaya göre, A.Ü. idaresindeki 07 ATA 215 plakalı otomobil, İnönü Caddesi'nde seyir halindeyken Turgut Özal Caddesi ile kesişen kontrolsüz kavşağa girdiği sırada, Başar Kuyar'ın kullandığı 07 ZG 271 plakalı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Kuyar'ın vücudunda kemik kırıkları oluştu. Uzun süre yatağa bağlı hayat mücadelesi veren genç sporcu, tedavi gördüğü hastanede 3 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

