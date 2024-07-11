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Samsun'da hırsızlık yaptığı için yakalanan serbest bırakıldıktan 6 gün sonra tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da hırsızlık yaparken yakalanan genç kadın, 8 aylık hamile olduğu için serbest bırakılmıştı. B.Y., 6 gün sonra tekrar hırsızlıktan yakalanarak tutuklandı.

Samsun'da girdiği evden ziynet eşyası çalan 8 aylık hamile kadın 6 gün önce hamile olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı. Ancak aynı kadın yine girdiği başka bir evden ziynet eşyası ve para çalınca bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

8 AYLIK HAMİLE OLDUĞU İÇİN SERBEST BIRAKILDI

Samsun'da evlerden hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan 8 aylık hamile 4 çocuk annesi B.Y. (26) 6 gün önce girdiği evden ziynet eşyası çaldığı için polisin takibi sonucu yakalandı ve 8 aylık hamile olduğu için savcının talimatıyla ifadesi alınıp serbest bırakıldı.

B.Y. İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde kapı dilini aparatla düşürerek girdiği evden ziynet eşyası ve para çaldı. Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan B.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun'da hırsızlık yaptığı için yakalanan serbest bırakıldıktan 6 gün sonra tutuklandı - 1. Resim

6 GÜN SONRA TUTUKLANDI

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen B.Y., savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece tutuklanan B.Y., Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

B.Y. hakkında daha önce yapmış olduğu hırsızlık suçlarından toplam 22 yıl hapis cezasının bulunduğu ve hamile ve küçük çocuğu olduğu için bu cezasının geçici süreyle ertelendiği öğrenildi.

Samsun'da hırsızlık yaptığı için yakalanan serbest bırakıldıktan 6 gün sonra tutuklandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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