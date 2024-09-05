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Şanlıurfa'da eşini ve başka bir adamı öldüren katilin dehşet saçtığı anların görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

60 yaşındaki Gafari Çolak, fıstık işletmesine giderek elindeki uzun namlulu silahla Nuh Kartal'a ateş açtı. Kartal olay yerinde hayatını kaybederken, evine dönen Çolak eşiyle tartıştı. Çolak eşine de ateş ederek ikinci cinayetini işledi.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde 22 Ağustos’ta meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldü. Yaşanan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Halfeti ilçesine bağlı kırsal Dergili Mahallesi’ndeki bir fıstık işletmesinde yaşandı. Gafari Çolak (60), henüz bilinmeyen bir nedenle fıstık işletmesine giderek elindeki uzun namlulu silahla Nuh Kartal’a (55) ateş etti.

Şanlıurfa'da eşini ve başka bir adamı öldüren katilin dehşet saçtığı anların görüntüleri ortaya çıktı - 1. Resim

EVE DÖNÜP EŞİNİ DE ÖLDÜRDÜ

Kurşunların hedefi olan Kartal, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının ardından Çolak, evine dönerek eşi Gülizar Çolak (59) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini de silahla öldürerek ikinci cinayeti işledi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Nuh Kartal’ın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan Gülizar Çolak ise kaldırıldığı Halfeti Devlet Hastanesinde öldü.

Şanlıurfa'da eşini ve başka bir adamı öldüren katilin dehşet saçtığı anların görüntüleri ortaya çıktı - 2. Resim

Olay anına ait kamera görüntüleri, saldırının vahametini gözler önüne sererken, Gafari Çolak jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da eşini ve başka bir adamı öldüren katilin dehşet saçtığı anların görüntüleri ortaya çıktı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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