Şanlıurfa'da faciadan dönüldü! 13 kişi doğalgazdan zehirlendi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğalgazdan zehirlendiği değerlendirilen 5'i çocuk 13 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Şirinkuyu Mahallesi 146. Sokak'ta 5'i çocuk 13 kişinin kaldığı bir apartman dairesinden, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
13 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Doğalgazdan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Binada, doğalgaz firması ekipleri tarafından da inceleme yapıldı.
