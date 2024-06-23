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Şanlıurfa'da fırtına ve yağış yıktı geçti! Ağaçlar devrildi, iş yerlerini su bastı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları gün içerisinde 50 dereceyi aştı. Vatandaşlar kavuran sıcaklıkların ardından akşam saatlerinde bir anda yağmur ve fırtına başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, yollar göle döndü. Vatandaşların yaşadığı zor anlar, kameralara saniye saniye kaydedildi.

Hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı Şanlıurfa’da akşam saatlerinde fırtına ve yağmur sürprizi yaşandı. Aniden başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Şanlıurfa'da fırtına ve yağış yıktı geçti! İş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi, yollar göle döndü - 1. Resim

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Akşam saatlerinde kent merkezi ile Suruç ve Bozova ilçelerinde yaşanan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle bazı iş yerlerinin tenteleri yıkıldı, ağaçlar devrildi.

Şanlıurfa'da fırtına ve yağış yıktı geçti! İş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi, yollar göle döndü - 2. Resim

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

İş yerleri ile dükkanların önündeki eşyaları etrafa savuran rüzgar nedeniyle şehri toz dumanı kapladı. Fırtınanın ardından başlayan şiddetli yağmur ise 5 dakikada yolları göle çevirdi.

Şanlıurfa'da fırtına ve yağış yıktı geçti! İş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi, yollar göle döndü - 3. Resim

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Bazı iş yerlerini su basarken, rögarlardan su fışkırdı. Vatandaşlar, rüzgarda uçan malzemelerini yakalamak için büyük mücadele verdi.

Şanlıurfa'da fırtına ve yağış yıktı geçti! İş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi, yollar göle döndü - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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