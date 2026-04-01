Sarıyer’de yoğun yağışlar sebebiyle bir binanın bahçe kısmında toprak kayması meydana geldi. Yaklaşık 20 metre aşağıda bulunan evlerin üzerine topraklar düşerken, Sarıyer Belediyesi personelleri sokakta 6 binayı riskli görerek tahliye kararı verdi. Bina sakinleri ise belediye personellerine isyan ederek, gidecek yerlerinin olmadığını ve bu sorun uzun süredir var olduğunu söyledi.

Dün akşam saat 19:00 sıralarında Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi 108. Sokak’ta yoğun yağışlar sonrası bir binanın bahçesinde toprak kayması yaşandı. Kayan topraklar yaklaşık 20 metre aşağıda bulunan evlerin üzerine düşerken, hane sakinleri durumu Sarıyer Belediyesi’ne şikayet etti. Vatandaşlar durumun ciddiye alınmadığını görerek, bu seferde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayette bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi şikayeti dikkate alarak bölgeye Sarıyer Belediyesi personelleri, çok sayıda polis ve AFAD ekibi yönlendirdi.

Sarıyer’de toprak kayması! 6 bina için tahliye kararı verildi, belediyeye tepki var

TAHLİYE KARARINA TEPKİ

AFAD, toprak kayması yaşanan binanın bahçesinde inceleme yaparken, durumu riskli değerlendiren ekipler, toplamda 6 bina hakkında tahliye kararı verip mühürledi. Bina sakinleri belediye personellerinin anlık tahliye kararına tepki göstererek, gidecek yerlerinin olmadığını ve bu durumu birçok defa belediyeye bildirdiklerini söyleyerek tepki gösterdi.

Bina Sakini Elmas Yalkın, yaşanan duruma tepki gösterere şu ifadeleri kullandı:

"HER ŞEY BİR GÜN İÇERİSİNDE OLDU"

"Bu sokağın çoğu uçurumun üzerine kurulmuş bir sokak. Sarıyer Belediyesi’ne bağlı olan bu sokakta 20 yıldır istinat duvarı yapılması için baskı yapılıyordu. Bu yoğun yağmur sonucunda da burada toprak kayması oldu. Belediyeyi bilgilendirdik buraya istinat duvarı yapılmalı diye. Belediye geldi her şey bir gün içerisinde oldu. Belediye geldi evde ocakta yemeğim varken, kapımı çaldı evimi boşaltmam gerektiğini söyledi. Riskli bölge olduğunu evi boşaltmam gerektiğini söylediler. Ben de 'Biz burada yaşıyoruz hemen nasıl gidebiliriz?' dedim. Şu anda sokaktayız. Belirli yerlere bant çektiler. Yapılması gereken istinat duvarı ile ilgili dönüş alamıyoruz, yaşanan olaydan sonra da alamıyoruz"

"HERHANGİ BİR RAPOR YOK"

Yalkın, durumla alakalı bir raporun olmadığını belirterek, "Herhangi bir rapor yok bir zemin etüdü yok bize gönderilen. Bizim kapımız çalındı evinizi boşaltın dendi" diye konuştu.

