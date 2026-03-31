İstanbul Valiliği, kentte son bir haftadır etkili olan sağanak yağışlarla ilgili bir açıklama yayınladı. Metrekareye ortalama 97.8 kg yağış düştüğü tespit edilirken, birçok su baskını ve olumsuzluğun da yaşandığı bildirildi.

EN ÇOK BU KENTLERDE ETKİLİ OLDU

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sağanak yağış, İstanbul genelinde 29.03.2026 Cumartesi Günü öğle saatlerinden, 31.03.2026 Salı Günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olmuştur. Yağışlar, özellikle Ümraniye, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Bakırköy, Kartal, Beylikdüzü ilçelerinde yoğunlaşmıştır. Bu süre zarfında İstanbul’un farklı bölgelerinde metrekareye ortalama 97.8 kg yağış düştüğü tespit edilmiştir.

Afet Yönetim Merkezi, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine paralel olarak etkili olan yağış nedeniyle 7/24 saat esasına göre faaliyetlerini sürdürmüştür.

İstanbulda metrekareye 97 kg yağış düştü! Bilanço ağır: 375 su baskını, 18 toprak kayması, 16 duvar çökmesi...

İstanbul Valiliği koordinasyonunda devam eden çalışmalar kapsamında AFAD, İBB, İlçe Belediyeleri toplam 6903 personel, 2505 araç, iş makinası ve 824 ekipman ile sahadan gelen ihbarlara en kısa sürede müdahale ederek vatandaşlarımızın mağduriyetini en alt seviyede tutmaya çalışmıştır.

İstanbul genelinde yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzluklar ise şu kilde sıralanmıştır:

- 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 670 ihbar gelmiş, ihbarlar ilgili ekiplere müdahale etmek üzere yönlendirilmiştir.

- Havalimanlarında yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle iptal edilen sefer bulunmamaktadır.

- İDO , BUDO Şehir Hatlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen sefer bulunmamaktadır.

- 375 su baskını,

- 18 toprak kayması,

- 2 mahsur kalma,

- 26 ağaç devrilmesi,

- 16 duvar çökmesi,

- 28 tehlike arz eden parça"

Haberle İlgili Daha Fazlası