İhlas Haber Ajansı
Bir 18 diğeri 17 yaşında! Araçta cesetleri bulundu
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde biri 18 diğeri 17 yaşındaki iki genç otomobil içerisinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Kaydet
3. Sayfa az önce
0:00 0:00
1x
Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Esenli köyü Bağdaş Yaylası’nda, lise öğrencisi oldukları öğrenilen 2 genç otomobil içerisinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
BİRİ 18, DİĞERİ 17 YAŞINDA
Can Alasırt (18) ile Özcan Alasırt (17) bir süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobil içerisinde bulunan iki gencin de hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alınırken, gençlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR