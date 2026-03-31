CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gece yarısı eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu sosyal medya hesabından takipten çıkardı.

CHP’nin yarınki kurultay davası öncesinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gece 1.30 civarında eski CHP lideri Kılıçdaroğlu ile eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu 2,4 milyon takipçili Instagram hesabından takipten çıktı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 4 ilde FETÖ operasyonu! 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Bu hareket kısa sürede ortaya çıkarken takipten çıkarma konusu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı Özel'in bu hamlesi için çeşitli olasılıklar dile getirdi.

Özel, Kılıçdaroğlu'nu X hesabından ise takip etmeye devam ediyor...

Özgür Özel'den şaşırtan hamle! Gece yarısı 2 kritik ismi takipten çıkardı

'MUTLAK BUTLAN' TEPKİSİ OLABİLİR

Kimileri bu adımı, sosyal medyada “Kılıçdaroğlu’nun olası bir mutlak butlan kararını kabul edebileceği” yönündeki iddialara tepki olarak yorumlandı. Kurultay davası öncesi gelen bu hamle, parti içi dengelere dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

GÖZLER YARINA ÇEVRİLDİ

CHP’nin kurultayına ilişkin açılan davanın bir sonraki duruşması yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Dava süreci, parti yönetimi açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası