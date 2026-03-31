4 ilde FETÖ operasyonu! 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "kamu mahrem yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması içinde faaliyet gösteren şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı.
Soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandığı anlaşılan, örgütsel iletişim yöntemi olan ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık olarak arama kayıtları bulunan ve bir kısmı hakkında örgütsel eylemlerine ilişkin beyanların bulunduğu 12 şüpheli tespit edildi.
12 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen çeşitli kamu kurumlarından 5'i görevde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
4 İLDE OPERASYON
Şüphelilerin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.