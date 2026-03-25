İçişleri Bakanlığı, silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik 24 ilde jandarma ekipleri tarafından icra edilen operasyonlarda 88 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu 24 ilde operasyonlar düzenlendi. DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 88 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; DEAŞ Terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracıyla finansal destek sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıklarının tespit edildi"

