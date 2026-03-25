24 ilde DEAŞ operasyonu! 88 şüpheli gözaltında
İçişleri Bakanlığı, silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik 24 ilde jandarma ekipleri tarafından icra edilen operasyonlarda 88 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu 24 ilde operasyonlar düzenlendi. DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 88 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; DEAŞ Terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracıyla finansal destek sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıklarının tespit edildi"