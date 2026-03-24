Diyarbakır'da Nevruz provokasyonuna eş zamanlı operasyon! 6 gözaltı
Nevruz etkinliklerinde terör örgütü bağlantılı pankart açtıkları belirlenen 6 kişi, emniyetin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.
Diyarbakır’da Nevruz etkinlikleri sırasında açılan pankart polis ekiplerini harekete geçirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, geçmiş yıllarda Türkiye’de gerçekleştirilen terör saldırılarına karışan örgüt mensuplarının fotoğraflarının yer aldığı pankartı açtıkları tespit edilen şüphelere yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
21 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikler sonrası başlatılan çalışmalarda kimlikleri belirlenen 6 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet açıklamasında, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceği ifade edildi.