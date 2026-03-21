Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Erdoğan "Kardeşlerimizin Nevruz gününü tebrik ediyorum. Tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz Bayramı vesilesiyle bir mesaj paylaştı. Mesajında, geçen yıl İstanbul'da ilk defa himayelerinde yapılan Nevruz Anma Günü etkinliğinin bu yıl Gaziantep'te gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, "gönül ve kültür coğrafyası"nın dört bir yanındakilerin Nevruz Günü'nü tebrik etti.

"GÖNÜLLERİMİZE UMUT, DÜNYAMIZA BARIŞ GETİRSİN"

Erdoğan'ın video mesajında şu ifadeler yer aldı: "81 vilayetimizin yanı sıra Türk dünyasının dört bir ucunda aynı duygularla Nevruz ateşinin etrafında toplanıyoruz. Bu duygudaşlığı daha güçlü kılacak bir adım olarak Nevruz'u hepimiz için ortak bir gün haline getirdik. 2026 senesinde mevcut ivmeyi hızlandıracak Aile Meclisimizin 13. Zirvesi'ne inşallah Türkiye'de ev sahipliği yapacağız. Bu vesileyle vatandaşlarımızla birlikte Azerbaycan'dan Kazakistan'a, Kırgızistan'dan Özbekistan'a, Türkmenistan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan'a kadar tüm dost ve kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum. Ayrıca Suriye, Irak ve şu günlerde savaşın yol açtığı sorunlarla boğuşan İranlı kardeşlerimizin de nevruzlarını kutluyor, bu anlamlı günün, bölgemizdeki savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum. Nevruz'un getirdiği bahar ikliminin gönüllerimize umut, toplumlarımıza huzur ve dünyamıza barış getirmesini temenni ediyorum."

EMİNE ERDOĞAN DA KUTLADI

Emine Erdoğan da NSosyal hesabından Nevruz Bayramı mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Toprağın uyanışıyla umut yeniden filizlenir, baharın gelişiyle gönüller tazelenir. Nevruz, yalnızca mevsimlerin değil, birlik, kardeşlik ve yeni başlangıçların da habercisidir. Bu anlamlı günün, kalplere huzur, yeryüzüne bereket, insanlığa barış getirmesini diliyorum. Nevruz Bayramı kutlu olsun."

İKİ BAYRAM BİR ARADA KUTLANIYOR

Baharın gelişini simgeleyen "Nevruz Bayramı" 21 Mart'ta Türkiye genelinde şenliklerle kutlanıyor.

Türk-İslam dünyasında "yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi", "doğa bayramı" olarak kabul gören Nevruz Bayramı ile yardımlaşma ve arınma ayı ramazanın sonunda kutlanan Ramazan Bayramı aynı tarihlerde kutlanacak.

Nevruz kutlamaları kapsamında evlerde ve sokaklarda genel temizlik yapılırken, hazırlanan zengin sofralar bereketin paylaşılmasına aracılık ediyor. "Nevruz köje", "sumalyak" ve "semeni" gibi geleneksel lezzetlerin baş köşede olduğu bu sofralar, Ramazan Bayramı'ndaki ikram kültürüyle benzerlik gösteriyor. Ateş üzerinden atlanması, Ergenekon hatırasına demir dövülmesi ve geleneksel spor müsabakalarıyla kutlanan nevruz, milli kimliği ve ortak kültürel bağı temsil ediyor.

