Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, AK Parti Genel Merkezinde bayramlaşma mesaisi başladı. Bayramlaşma programı kapsamında MHP heyeti, AK Parti'yi ziyaret etti.

DEM-MHP BAYRAMLAŞMASI DA GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan aynı saatlerde DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ve DEM Parti Meclisi Üyesi Zeyno Bayramoğlu'ndan oluşan heyet de DEM Parti Genel Merkezi'nde, ziyarete gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MHP MYK Üyesi Şahin Kartal'dan oluşan heyet ile bayramlaştı.

Bu bayram AK Parti 14, MHP 7, CHP 17, DEM Parti 9 partiyle bayramlaşacak. Siyasi partiler arası bayramlaşmada İran, ABD-İsrail savaşı, terörsüz Türkiye ve ekonomiye dair mesajların paylaşılması bekleniyor.

