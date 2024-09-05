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Silivri'de yakalanan hırsız kadınlar suç makinesi çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Silivri'de çeşitli adreslerde hırsızlık yapan kadınlar polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan kadının 157 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbul Silivri ilçesi Yeni Mahallede 02.09.2024 tarihinde bir site içerisindeki dairenin kapısı şüpheli şahıslar tarafından zorlanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 

Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada 3 şüpheli kadın şahsın kart ile ikamet kapısını zorladığı belirlendi. İkamet sahibinin kapıya vurarak şüpheli şahısların kaçmasını sağladığı öğrenildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kapıyı zorlayanların S.U., E.U. ve N.F. oldukları tespit etti.

Silivri'de yakalanan hırsız kadınlar suç makinesi çıktı - 1. Resim

157 ADET SUÇ KAYDI ÇIKTI

Çalışmaların devamında aynı şüphelilerin kısa süre önce Alibey Mahallesi’nde bulunan bir bina içerisinde karşılıklı iki daireden kapıları kart ile açarak hırsızlık yatıkları belirlendi.

3 şüpheli kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulamalarında toplam 157 adet evden hırsızlık suçundan kayıtları olduğu ortaya çıktı. 3 kadın şüpheli Konut Dokunulmazlığının İhlali ve iki ayrı Evden Hırsızlık suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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