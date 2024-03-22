Şırnak şiddetli sağanağa teslim! Okullar tatil edildi, sele kapılanlar ölümden döndü

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Mart 2024 09:51 - Güncelleme: 22 Mart 2024 09:55 - Güncelleme:

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Meteorolojinin uyarılarının ardından Şırnak'ta etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Beytüşşebap, Uludere ve Cizre ilçelerinde sağanak nedeniyle eğitime ara verildi. Cadde ve sokakların göle döndüğü Cizre'de suya kapılan 2 kişi ölümden döndü. Dehşet dolu anlar bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı...