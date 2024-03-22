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Haberler > Gündem > Şırnak şiddetli sağanağa teslim! Okullar tatil edildi, sele kapılanlar ölümden döndü

Şırnak şiddetli sağanağa teslim! Okullar tatil edildi, sele kapılanlar ölümden döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Meteorolojinin uyarılarının ardından Şırnak'ta etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Beytüşşebap, Uludere ve Cizre ilçelerinde sağanak nedeniyle eğitime ara verildi. Cadde ve sokakların göle döndüğü Cizre'de suya kapılan 2 kişi ölümden döndü. Dehşet dolu anlar bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Şırnak, şiddetli sağanağa teslim oldu. Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanakla birlikte birçok cadde ve sokak su altında kaldı.

SEL SULARINA KAPILDILAR

2 vatandaş ise sel sularına kapıldı. Bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşların suda sürüklenirken canını zor kurtardığı görüldü.

EĞİTİME 1 GÜN ARA

Öte yandan Beytüşşebap, Uludere ve Cizre ilçelerinde sağanak yağış nedeniyle eğitme 1 gün ara verildi.
Şırnak Valiliğinin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Cizre, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerimizde olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22 Mart Cuma günü tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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