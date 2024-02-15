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    • Sobadan sızan zehirli gaz yaşlı çiftin sonu oldu! Çocukları sinir krizi geçirdi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Sobadan sızan zehirli gaz yaşlı çiftin sonu oldu! Çocukları sinir krizi geçirdi
    Bursa, Karbonmonoksit, Soba, Ölüm, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bursa’da yaşlı çift, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen çiftin çocukları sinir krizi geçirdi.

    Olay, merkez Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi’nde meydana geldi. Tek katlı müstakil evde yaşayan annesi Nermin Danacı (65) ve babası İsmail Danacı’yı (66) sabah uyandırmaya giden oğulları, anne ve babasının hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

    AİLE YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Aile yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. 

    Sobadan sızan zehirli gaz yaşlı çiftin sonu oldu! Çocukları sinir krizi geçirdi

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından cenazeler, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Sobadan sızan zehirli gaz yaşlı çiftin sonu oldu! Çocukları sinir krizi geçirdi

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > Sobadan sızan zehirli gaz yaşlı çiftin sonu oldu! Çocukları sinir krizi geçirdi
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