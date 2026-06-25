Kayseri’de polislerin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin sürücüsü 1.06 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücüye 25 bin TL idari para cezası yazılırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde seyreden O.C. yönetiminde otomobil şüphe üzerine durduruldu.

O.C.‘nin alkollü olduğunu değerlendiren ekiplerin haber vermesi üzerine bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri geldi.

Şüphe üzerine durduruldu! 1.06 promil alkollü çıktı

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde 1.06 promil alkollü olduğu tespit edilen O.C.’ye ‘alkollü araç kullanmak’ suçundan 25 bin TL idari para cezası uygulandı ve 6 ay süreyle ehliyetine de el konuldu.

1.0 promil alkol oranının üzerinde alkollü çıkan O.C. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldı. O.C. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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