İhlas Haber Ajansı
Şüphe üzerine durduruldu! 1.06 promil alkollü çıktı
Kayseri’de polislerin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin sürücüsü 1.06 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücüye 25 bin TL idari para cezası yazılırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.
Özetle DinleŞüphe üzerine durduruldu! 1.06 promil alkollü çıkt...
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Gündem 1 dk önce
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 1.06 promil alkollü araç kullanan sürücüye idari para cezası uygulandı ve ehliyetine el konuldu.
- O.C. yönetimindeki otomobil şüphe üzerine durduruldu.
- Ekipler, O.C.'nin alkollü olduğunu değerlendirerek Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerini çağırdı.
- Yapılan kontrollerde O.C.'nin 1.06 promil alkollü olduğu tespit edildi.
- O.C.'ye 25 bin TL idari para cezası uygulandı.
- O.C.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
- 1.0 promilin üzerinde alkollü çıkan O.C. hakkında trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde seyreden O.C. yönetiminde otomobil şüphe üzerine durduruldu.
O.C.‘nin alkollü olduğunu değerlendiren ekiplerin haber vermesi üzerine bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri geldi.
Ekipler tarafından yapılan kontrollerde 1.06 promil alkollü olduğu tespit edilen O.C.’ye ‘alkollü araç kullanmak’ suçundan 25 bin TL idari para cezası uygulandı ve 6 ay süreyle ehliyetine de el konuldu.
1.0 promil alkol oranının üzerinde alkollü çıkan O.C. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldı. O.C. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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