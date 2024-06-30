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Taksim'de aksiyon filmlerini aratmayan silahlı saldırı! Paylaşılamayan ortak yüzünden kan aktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Taksim, Silahlı, Beyoğlu, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Taksim'de iki mekan sahibi paylaşamadıkları bir ortak nedeniyle husumetli oldu. Eski ortağının ayrıldıktan sonra rakip mekan sahibi ile ortak olmasını kabullenemeyen Uğur A., motosikletle düzenlediği silahlı saldırıda iki kişiyi ayağından yaraladı. Gözaltına alınan 3 şahıstan ikisi tutuklandı.

Taksim’de birbirleriyle husumetli iki mekan sahibinin eski ortak kavgası kanlı bitti. Eski ortağının rakip mekana geçmesini hazmedemeyen şahıs, motosikletle silahlı saldırı düzenletti. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından onlarca saat görüntü izlenerek yakalanan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 9 Haziran Pazar günü saat 23.00 sıralarında Beyoğlu Taksim semti Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki mekan sahibi arasında ortak paylaşım nedeniyle husumet oluştu.

Eski ortağının karşı mekana geçmesini hazmedemeyen adam, mekanın çalışanlarına silahlı saldırı düzenletti. Saldırıda mekanın önünde oturan Alişan K. ve Ömer K. bacaklarından yaralanırken, vatandaşlar da panik yaşadı.

Taksim'de aksiyon filmlerini aratmayan silahlı saldırı! Paylaşılamayan ortak yüzünden kan aktı - 1. Resim

"ORTAĞIMI ÇALDIN" KAVGASI

Olayın ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu.

Saldırı öncesine yönelik çalışma yapan polis ekipleri, ateş eden motosikletli şüpheli şahsın olaydan yaklaşık 2 saat önce Tarlabaşı’nda bir sokakta kıyafetlerini ve kullandığı motosikleti değiştirdiğini belirledi. Polis ekipleri, bu sokakta olayda kullanılan motosikleti başka bir erkek şahsın getirdiğini ve yanlarında bir şahıs daha olduğunu, toplamda 3 kişi olarak hareket ettiklerini tespit etti.

Taksim'de aksiyon filmlerini aratmayan silahlı saldırı! Paylaşılamayan ortak yüzünden kan aktı - 2. Resim

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ 3 ŞAHSI KISKIVRAK YAKALADI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, detaylı yapılan kamera ve istihbari çalışmalar sonucunda şahısların eşkallerini belirledi. Motosiklet ile ateş eden şahsın Uğur A. (24), ona olayda kullandığı motosikleti getiren şahsın Serhat K. (22) ve yanlarında bulunan şahsın ise Mahsun Y. (24) olduğu tespit edildi.

Taksim'de aksiyon filmlerini aratmayan silahlı saldırı! Paylaşılamayan ortak yüzünden kan aktı - 3. Resim

Şahısları eş zamanlı yakalamaya yönelik yapılan çalışmalarda Uğur A. Balo Sokak'ta, Serhat K. Sıraselviler Caddesi üzerinde ve Mahsun Y. ise Sadri Alışık Sokak üzerinde kaçmalarına fırsat verilmeden yakalandı.

Taksim'de aksiyon filmlerini aratmayan silahlı saldırı! Paylaşılamayan ortak yüzünden kan aktı - 4. Resim

YAŞININ YAKLAŞIK 2 KATI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Gözaltına alınan 3 şahıs sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan şahıslardan ateş eden 24 yaşındaki Uğur A.’nın 42 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 3 suç kaydı olan Serhat K. ve 4 adet suç kaydı olan Mahsun Y. de adli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Taksim'de aksiyon filmlerini aratmayan silahlı saldırı! Paylaşılamayan ortak yüzünden kan aktı - 5. Resim

SALDIRGANLARDAN 2'Sİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkartılan şahıslardan Uğur A. ve Serhat K., “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taksim'de aksiyon filmlerini aratmayan silahlı saldırı! Paylaşılamayan ortak yüzünden kan aktı - 6. Resim

Mahsun Y. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Taksim'de aksiyon filmlerini aratmayan silahlı saldırı! Paylaşılamayan ortak yüzünden kan aktı - 7. Resim

Öte yandan geçtiğimiz 3 Haziran Pazartesi günü saat 01.00 sıralarında yaşanan olayda da, 9 Haziran’da saldırı düzenleyen şahısların saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Taksim'de aksiyon filmlerini aratmayan silahlı saldırı! Paylaşılamayan ortak yüzünden kan aktı - 8. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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