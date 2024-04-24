Takvimler 24.04.2024'ü gösterdi, çiftler nikah salonlarına akın etti

Evliliklerine özel ve akılda kalıcı bir tarihte başlamak isteyen çiftler, takvimler 24.04.2024'ü gösterdiğinde nikah dairelerine akın etti. Konya Meram Belediyesi'nde bugün aylar öncesinden randevu alan 36 çiftin nikahı kıyılacak.

Konya'da, evliliklerini özel bir tarihte gerçekleştirmek isteyenler 24.04.2024 tarihinde nikah salonlarına akın etti.

Çok sayıda evlendirme dairesinde yoğunluk yaşanırken merkez Meram ilçesinde bulunan Meram Belediyesi Evlendirme Dairesi de bunlardan biri oldu. Normal günlerde 15 civarı nikah kıyılan evlendirme dairesi bugün 36 çiftin mutluluğuna şahitlik edilecek.

Meram Belediyesi Evlendirme Dairesi Birim Amiri Hasan Ben, yazın günde ortalama 15-20 nikah kıyıldığını belirterek şunları söyledi:

"Kış günlerinde ise bu rakam 5 ila 10 çift arasında değişiyor. Çiftlerimiz bugün için aylar öncesinden özel müracaatlarını gerçekleştirdi. Bugünü özel olarak seçtiler. Biz de hazırlıklarımızı o yönde yaptık. Bugün 36 çiftimizin nikahlarını kıyacağız. Daha fazla da müracaatımız oldu ancak randevu tamamen dolduğu için kabul edemedik. Sabah 08.30’da başladık nikah kıymaya, akşam 22.00'ye kadar da devam edecek."

Cem Sezgin ve Dilara Sayan çifti bu günü özel olarak seçtiklerini ifade ederek, “Bu günü özel olarak ayarladık. Güzel bir tarihti, biz de ona göre ayarlamış olduk. Nikah gününü ise 3 ay öncesinden aldık” dedi.