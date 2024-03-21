Taş ocağında feci olay: Kayalıklardan düşen işçi öldü
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Trabzon'un Of ilçesindeki taş ocağında, 46 yaşındaki işçi dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Ekipler işçinin cansız bedenini buldu.
Of-Çaykara kara yolu üzerindeki taş ocağında çalışan 46 yaşındaki Orhan Karaca, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, çeşitli ekipmanlarla Karaca'nın bulunduğu alana ulaştı.
Hayatını kaybettiği belirlenen Karaca'nın cenazesi, düştüğü yerden alınarak Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı