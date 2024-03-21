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Taş ocağında feci olay: Kayalıklardan düşen işçi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trabzon'un Of ilçesindeki taş ocağında, 46 yaşındaki işçi dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Ekipler işçinin cansız bedenini buldu.

Of-Çaykara kara yolu üzerindeki taş ocağında çalışan 46 yaşındaki Orhan Karaca, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, çeşitli ekipmanlarla Karaca'nın bulunduğu alana ulaştı.

Taş ocağında feci olay: Kayalıklardan düşen işçi öldü - 1. Resim

Hayatını kaybettiği belirlenen Karaca'nın cenazesi, düştüğü yerden alınarak Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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