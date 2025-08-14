Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tatlıses’ten Terörsüz Türkiye için Megri Megri! Klipte Erdoğan'ın sözleri de yer alıyor

Tatlıses’ten Terörsüz Türkiye için Megri Megri! Klipte Erdoğan'ın sözleri de yer alıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tatlıses’ten Terörsüz Türkiye için Megri Megri! Klipte Erdoğan&#039;ın sözleri de yer alıyor
İbrahim Tatlıses, Terör, Türkiye, Barış Süreci, Recep Tayyip Erdoğan, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkücü İbrahim Tatlıses, ülkemizde yürütülen “Terörsüz Türkiye” barış sürecine sanatıyla destek verdi.

Meşhur sanatçı, barış sürecine ithafen “Megri Megri” türküsüne Türkçe sözler yazdı.

Türkü için hazırlanan klipte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın barış sürecini başlattığı tarihî konuşmasından “Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. 41 yıllık terör belası sona erme süresine girmiştir” sözlerine de yer verildi.

Tatlıses’in 2013’teki barış teşebbüsünde Şivan Perver ile birlikte seslendirdiği eser, o dönemki sürecin de sanatsal bir temsili hâline gelmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla! CHP liderine soruşturmaYerinde sayan nüfus hızla yaşlanıyor! TÜİK yeni verileri açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fidan'dan Katar'a ziyaret! Gündem Gazze ve Suriye - GündemFidan'dan Katar'a ziyaret!Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla! CHP liderine soruşturma - GündemCHP liderine soruşturma başlatıldı!İşgalci YPG, sabırları taşırdı! Operasyon için son uyarı - GündemAcil adım atmazlarsa operasyon an meselesi!Sultanhisar Belediye Başkanı Yıldırımkaya: Özgür Özel ve ekibi CHP'ye çöreklenmiş - GündemÖzgür Özel ve ekibi CHP'ye çöreklenmiş!Diyarbakır Anneleri komisyona gelecek! Partiler taleplerini tek tek bildirdi - GündemDiyarbakır Anneleri komisyona gelecek!Türkiye'deki dev parklar afet üssü olacak! Barınma altyapısı; Helikopter pisti, sağlık merkezleri yapılacak - GündemTürkiye'deki dev parklar afet üssü olacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...