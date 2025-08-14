Tatlıses’ten Terörsüz Türkiye için Megri Megri! Klipte Erdoğan'ın sözleri de yer alıyor

Meşhur sanatçı, barış sürecine ithafen “Megri Megri” türküsüne Türkçe sözler yazdı.

Türkü için hazırlanan klipte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın barış sürecini başlattığı tarihî konuşmasından “Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. 41 yıllık terör belası sona erme süresine girmiştir” sözlerine de yer verildi.

Tatlıses’in 2013’teki barış teşebbüsünde Şivan Perver ile birlikte seslendirdiği eser, o dönemki sürecin de sanatsal bir temsili hâline gelmişti.