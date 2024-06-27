TCG Kınalıada Japonya turunda Filipinler'i ziyaret etti

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Haziran 2024 18:27 - Güncelleme: 27 Haziran 2024 18:30 - Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Filipinler, Haber

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TCG Kınalıada, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü kapsamında seyrine devam etti. TCG Kınalıada, Filipinler Manila Limanı'nı ziyaret etti.