Tekirdağ'da hortum kamp alanını yerle bir etti! Vatandaşlar canını zor kurtardı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Temmuz 2024 23:41 - Güncelleme: 3 Temmuz 2024 23:49 - Güncelleme:

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Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ı sağanak ve hortum vurdu. Malkara ilçesinde sağanakla birlikte başlayan hortum, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Hortumun etkisiyle bir kamp alanı yerle bir oldu. Kamptaki vatandaşlar ise canını zor kurtardı. Kamp işletmecisi Hasan Akçay yaptığı açıklamada, "24 metrekare büyüklüğünde çadırın içerisindeydim. Eşimin seslenmesiyle eve doğru gittim. Eve vardığımda ise büyük bir afet meydana geldi. Bizleri Allah korudu. 5 dakika ile hayatta kaldım" dedi.