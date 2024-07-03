Tekirdağ'da hortum kamp alanını yerle bir etti! Vatandaşlar canını zor kurtardı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'ı sağanak ve hortum vurdu. Malkara ilçesinde sağanakla birlikte başlayan hortum, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Hortumun etkisiyle bir kamp alanı yerle bir oldu. Kamptaki vatandaşlar ise canını zor kurtardı. Kamp işletmecisi Hasan Akçay yaptığı açıklamada, "24 metrekare büyüklüğünde çadırın içerisindeydim. Eşimin seslenmesiyle eve doğru gittim. Eve vardığımda ise büyük bir afet meydana geldi. Bizleri Allah korudu. 5 dakika ile hayatta kaldım" dedi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Elmalı Mahallesi'nde sağanak ve hortum dehşeti yaşandı.
Akşam üzeri başlayan sağanak yağış şiddetini arttırırken, bir anda hortum ortaya çıktı.
KAMP ALANI YERLE BİR OLDU
Kartal tepe mevkiinde bulunan özel bir kamp alanında çıkan hortum 3 kamelya, 24 metrekarelik çadır ve 6 adet güneş paneli ile elektrik direkleri hasar gördü.
Hortum ve sağanak yağışın etkisinin kaybetmesinin ardından hasarın boyutu da ortaya çıktı. Yaklaşık 1 milyon TL'lik zarar meydana geldiği öğrenildi.
"5 DAKİKA İLE HAYATTA KALDIM"
Kamp işletmecisi Hasan Akçay yaptığı açıklamada, "24 metrekare büyüklüğünde çadırın içerisindeydim. Eşimin seslenmesiyle eve doğru gittim. Eve vardığımda ise büyük bir afet meydana geldi. Bizleri Allah korudu. 5 dakika ile hayatta kaldım.
Afet bittikten sonra büyüklüğünü dışarıya çıktığımda anladım. Çadırın, kamelyanın, bulaşık yıkama yerinin çatısı üzerinde bulunan güneş panellerinin çilek tarlasına uçmuş. Yaklaşık 1 milyona yakın bir zararımız var. Her şey berbat olmuş yine de çadırın içerisinde olmadığıma şükrediyorum" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı