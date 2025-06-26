Terörsüz Türkiye komisyonu ne zaman kurulacak? Tarih netleşiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Haziran 2025 03:40 - Güncelleme: 26 Haziran 2025 03:41 - Güncelleme:

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” komisyonu için Meclis’teki parti gruplarından gelecek hafta başına kadar öneri istedi. Komisyonun Meclis tatili öncesi kurulması, çalışmalarına ise eylül ya da ekimde başlaması planlanıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’teki parti gruplarından önümüzdeki hafta başına kadar “Terörsüz Türkiye” komisyonu konusunda önerilerini bildirmelerini istedi. Komisyonun Meclis tatili öncesi kurulması, çalışmalara ise eylül veya ekim ayında başlanması üzerinde duruluyor. Komisyonun kaç üyeden oluşacağı, çalışma şekli ve hangi başlıkları gündeme alacağı konusu siyasi 26 Hazran 2025 Perşembe partilerden gelecek önerilerden sonra belli olacak.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe