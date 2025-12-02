AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, komisyonun İmralı'da silah bırakma sürecinin devamıyla ilgili sorular sorduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durumu paylaşan Çelik, "Hiçbir taviz yok, pazarlık yok. Terörsüz Türkiye sürecinde pazarlık olmadı, olmaz" ifadeleriyle eleştirilere bir kez daha cevap verdi.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar geldi. Komisyonun İmralı ziyaretinden KCK’lı terörist Bese Hozat'ın açıklamalarına kadar pek çok konuda konuşan Çelik, süreçte taviz ve pazarlığın olmadığını ise bir kez daha yineledi.

Habertürk TV'de konuşan Çelik, İmralı görüşmesi ve gelen eleştirilerle ilgili şunları söyledi:

İMRALI'DA NE KONUŞULDU?

"Komisyon üyeleri İmralı'da sorular sordular. Suriye'deki SDG'nin tasfiyesi ile ilgili, Terörsüz Türkiye sürecinin devamıyla ilgili sorular sordular. Sonuçta komisyona bilgi verecekler. Komisyon da adımını atacaktır. Bu işlerin bir hassasiyeti vardır.

Bu hassasiyete riayet etmek, bazı muhalefetin dediği gibi milletten saklamak anlamına gelmiyor. Farklı partilerin farklı görüşleri olabilir. Sonuçta arkadaşlar gelip komisyona bilgi verecektir. Üye vermiş partiler için sorun yok. Komisyon kapalı görüşme kararı alırken de itiraz ediliyor. Bu işlerin hassasiyeti ve incelikleri var. Esasında az konuşmak çok eylem yapmak. Doğrusu budur. Yoksa bir şeyden çekinildiği yok.

Bir parti diyorsa ki 'Bundan niye haberimiz yok' diye, üye verseydiniz. Her işin bir doğası, usülü var. Bir meselede kullandığımız yöntemi öbür meselede kullanıyor muyuz? MGK toplantısını kapalı yaptığımızda milletten bir şey mi saklamış oluyoruz? Hayır, işleri inceliği var. Partilerin MYK'ları kapalı oluyor. Bunu şeffaf olundu, olunmadı tartışması haline getirmemek lazımdır.

"ROTADA SAPMA YOK"

Bazen günde 1 metre gidersiniz bazen 1 haftada 10 kilometre gidersiniz.

Silah bırakma süreci kesintisiz devam etmelidir. Silahların sembolik olarak yakılması tabii ki adımdır. Esas olan tüm silahların bırakıldığı noktaya ilerlemektir. Yol haritası işliyor"

"Hiçbir taviz yok, pazarlık yok. Terörsüz Türkiye sürecinde pazarlık olmadı, olmaz" diyen Çelik sözlerini "Rotada bir sapma yok. Bütün sabotajlara rağmen odağımızı koruyoruz. İnşallah bu hedefe ulaşmak için senkronize şekilde çalışıyoruz" ifadeleriyle sürdürdü.

BESE HOZAT'IN AÇIKLAMALARI

KCK’lı terörist Bese Hozat’ın tehdit içeren açıklamaları da sorulan Çelik, şu cevabı verdi:

Normalde bir terör örgütü mensubunun terör faaliyetini öven açıklamasının yorumlanmasının çok lüzumu yok. Yürüyen sürece dönük sabotajların nasıl gerçekleştiği çerçevesinde tespitim var.

Komisyon kurulduktan sonra örgüt çevrelerinden bu tip mesajlar geldi. İlerleme sağlandıktan sonra psikolojik harp yöntemi, sabotaj girişimi. Zamanlama dikkat çekici.

İmralı ziyaretinden sonra, sadece bu açıklama değil 3-4 tane zehirli açıklama geldi. Birinci katman, komisyonun kurulamasına vesile olan PKK terör örgütünün feshinde odak kaybı sağlamaya çalışan bir şey.

Esasında bu çağrıyı örgütü kim yaptı. İmralı yaptı. Aslında oraya bir şey söylüyor. İmralı'dan yapılan fesih ve silah bırakma çağrısına karşıt bir çağrı olarak bunu gündemleştiriyor. Bu süreçte değil daha önce bahsettiğim çözüm süreci milli birlik ve kardeşlik projesi döneminde de aynı şeyle karşılaştık. Bu tanıdığımız, iyi bildiğimiz bir yöntem. Bu örgütsel faaliyetinin sektör haline geldiği, birçok çevre ve katmanın karmaşık ilişkiler içinde bunu sürdürmek istediği bir şey.

Dikkatten kaçtı ama SDG ile ilgili konuşurken bir tanesi silah bırakmaya karşı söylem üretirken sonra buna da bir dibace eklendi. Biz koalisyonun içindeyiz dolayısıyla buna karar veremeyiz diye bir şey söylendi. Birtakım karmaşık ilişkiler vekalet savaşların, birtakım projeler olarak gündeme geliyor. Mesela Suriye bölümünde '10 Mart anlaşmasını uygulayın' deyince karşı şeyler söyleniyor ya. Suriye Kürtlerini emperyalizmin lejyoneri yapmayı kazanım olarak düşünülüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası