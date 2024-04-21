Tersanede feci ölüm! Konteyner ve forklift arasında sıkıştı

Yalova'da tersanede meydana gelen olayda, konteyner ve forklift arasında sıkışan başmühendis hayatını kaybetti, tersane müdürü ise ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesinde faaliyet gösteren bir tersanede etkili olan fırtına sonrası alanda inceleme yapan tersane müdürü Alper Akalın ile başmühendis Özkan Kara, konteyner ve forklift arasında kaldı. Konteyner ve forklift arasında sıkışan Akalın ile Kara ağır yaralandı.

BAŞMÜHENDİS KURTARILAMADI

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kara, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Akalın'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.