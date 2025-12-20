Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis’te kurulan komisyonun çalışmalarında sona gelinirken, AK Parti sürece ilişkin tespit ve önerilerini içeren raporunu TBMM Başkanlığına sundu.

Raporda, AK Parti’nin ‘Kürt meselesini Türkiye’nin kendisiyle imtihanı meselesi’ olarak gördüğü vurgulanıyor. 15 başlık ve 63 sayfadan oluşan raporda, PKK’nın silah bırakması, varlığını sona erdirmesi ve tasfiye olmasının devlet tarafından teyit edilmesi ‘İlkesel eşik’ olarak görülüyor.

Bu durumun, hukuki işlemler için bir başlangıç niteliğinde olacağı belirtilen raporda “Bu tespit ve teyit olmadan hiçbir ileri aşamaya geçilmemelidir” vurgusu yapılıyor. Örgütün illegal ideolojik ve finansal yapılanmalarıyla birlikte yurt içinde ve yurt dışındaki tüm şube, unsur ve uzantılarıyla silah bırakması ve kendini tasfiyesinin somut, ölçülebilir ve teyit edilebilir biçimde kayıt altına alınması gerektiği belirtiliyor.

Örgütün silah bıraktığı ve tasfiyesinin teyit edilmesi durumunda çıkarılacak hukuki düzenlemelere ilişkin öneriler ise raporda şöyle sıralandı: Sürece ilişkin yasal düzenlemenin, müstakil ve geçici bir kanun niteliğinde hazırlanması hukuk tekniği bakımından bir tercih değil, zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Böylece diğer suç tipleri ve örgütler bakımından emsal teşkil etmeyecek şekilde sınırlarını belirginleştirecektir. Bugüne özgü yeni tanımlamaların olduğu müstakil bir kanununun hazırlanması en doğru ve hukuken en gerçekçi yaklaşımdır. Düzenleme hem kapsam hem süre bakımından sınırlı hem de hukuki güvenlik ilkesine uygun olmalıdır. İkincil düzenlemeler, kanunun hangi kurum tarafından nasıl uygulanacağını, başvuruların hangi usullerle değerlendirileceğini, denetim mekanizmalarının nasıl işleyeceğini ve kurumlar arası veri paylaşımının hangi esaslara dayanacağını açık biçimde ortaya koymalıdır.

Bu arada AK Parti’nin raporunda, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın ismi geçmezken, umut hakkına yönelik de hiçbir öneri yer almıyor.

