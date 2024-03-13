Tırın dorsesinden çıktı, görenler hayrete düştü: Alüminyum folyo X-ray'e takıldı

Edirne'de sınır kapısında bir tır ekiplerin şüphesi üzerine X-ray cihazına yönlendirildi. Tırın dorsesinden çıkan 2 düzensiz göçmen ise görenleri hayrete düşürdü. Göçmenlerin denetimlerde vücut ısılarının tespit edilmemesi için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, yurt dışına çıkış yapmak için sınır kapısına gelen bir tır şüphe üzerine X-ray cihazına yönlendirildi.

Taramada fark edilmesi üzerine tırın dorsesinde yapılan aramada ortaya çıkan görüntü ise herkesi şaşırttı. Dorsede alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Göç İdaresine gönderilen düzensiz göçmenlerin, X-ray cihazlarının vücut ısılarının tespit edilmemesi için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri tespit edildi.