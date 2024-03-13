Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Gündem > Tırın dorsesinden çıktı, görenler hayrete düştü: Alüminyum folyo X-ray'e takıldı

Tırın dorsesinden çıktı, görenler hayrete düştü: Alüminyum folyo X-ray'e takıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tırın dorsesinden çıktı, görenler hayrete düştü: Alüminyum folyo X-ray&#039;e takıldı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Edirne'de sınır kapısında bir tır ekiplerin şüphesi üzerine X-ray cihazına yönlendirildi. Tırın dorsesinden çıkan 2 düzensiz göçmen ise görenleri hayrete düşürdü. Göçmenlerin denetimlerde vücut ısılarının tespit edilmemesi için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, yurt dışına çıkış yapmak için sınır kapısına gelen bir tır şüphe üzerine X-ray cihazına yönlendirildi.

Taramada fark edilmesi üzerine tırın dorsesinde yapılan aramada ortaya çıkan görüntü ise herkesi şaşırttı. Dorsede alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Göç İdaresine gönderilen düzensiz göçmenlerin, X-ray cihazlarının vücut ısılarının tespit edilmemesi için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri tespit edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kritik zirve! Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Yaşar Güler Irak'a gidiyor - GündemKritik zirve! Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Yaşar Güler Irak'a gidiyorTürkiye'yi yasa boğmuştu: Nur Elif'in açlıktan ölümüyle ilgili 3 kişiye müebbet talebi - GündemNur Elif'in açlıktan ölümüyle ilgili davada yeni gelişmeSamsun'da şüpheli kadın ölümü: Cansız bedeni denizden çıktı - GündemSamsun'da şüpheli kadın ölümü: Cansız bedeni denizden çıktıErdoğan Şırnak mitinginde konuştu: Buralar uçacak, uçacak, uçacak - Gündem"Buralar uçacak, uçacak, uçacak"'Son kullanma tarihi geçmiş kurtlu ürün' görüntülerine Oba Makarna'dan açıklama - GündemSkandal görüntülere açıklama geldiİmamoğlu'nun gergin anları: İşinize bakın, Ekrem'in üzerine toz bile konmaz - Gündem"İşinize bakın, Ekrem'in üzerine toz bile konmaz"'Kara para'ya enflasyon savunması: Ayhan Bora Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı - Gündem'Kara para'ya enflasyon savunmasıEros adlı kediyi vahşice öldürmüştü... İbrahim Keloğlan için istenen ceza belli oldu - Gündemİbrahim Keloğlan için istenen ceza belli olduGaziantep'te fabrikadaki gaz tankeri patladı: 2 işçi ağır yaralı - GündemGaziantep'te fabrikadaki gaz tankeri patladı: 2 ağır yaralıCHP'de kriz çıkartmıştı! Para sayma görüntülerinde yer alan 3 kişi ifadeye çağrıldı - Gündemİmamoğlu'nun danışmanı dahil 3 kişi ifade verecek
Sonraki Haber Yükleniyor...