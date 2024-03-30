Trabzon'da büyük orman yangını: Alevler geceyi aydınlattı
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Trabzon'un Of ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale sürüyor.
Trabzon'un Of ilçesine bağlı Yukarı Kışlacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi Of İtfaiye Amirliği ekipleri, Orman İşletmeleri ve Of Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 10 dönümlük alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı