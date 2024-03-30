Trabzon'da büyük orman yangını: Alevler geceyi aydınlattı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Mart 2024 21:57 - Güncelleme: 30 Mart 2024 22:04 - Güncelleme:

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Trabzon'un Of ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale sürüyor.