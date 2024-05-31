Tunceli'de rengi ve derisiyle dikkat çekmişti! Yeni bir alt türü daha ortaya çıktı

Tunceli Dersim'de 8 yıl önce kurbağa ve sürüngenlerin envanter çalışmaları kapsamında Neurergus Strauchii Munzurensis yeni bir kurbağa alt türü keşfedilmişti. Devam eden çalışmalarda sürecinde ‘Neurergus Strauchii Munzurensis’in bir alt türü daha görüntülendi.

Tunceli Dersim'de kurbağa ve sürüngenler üzerine yapılan çalışmalarda 'yeni bir alt tür' daha keşfedildi. 8 yıl önce siyah derisi üzerindeki sarı benekleriyle dikkat çeken ‘Neurergus Strauchii Munzurensis’ isimli tür, vücut yapısıyla daha çok kertenkeleyi andırıyor. Devam eden çalışmalar sonucunda yeni bir türe daha rastlandığı kaydedildi.

TUNCELİ'DE 'YENİ ALT TÜR' KURBAĞA KEŞFEDİLDİ

Tunceli'de 2016 yılında yürütülen kurbağa ve sürüngenlerin envanter çalışmaları kapsamında yeni bir alt tür olarak ‘Neurergus Strauchii Munzurensis’ keşfedilmiş ve Russian Journal of Herpetology dergisinde yayımlanarak bilimsel olarak kabul edilmişti. ‘Neurergus Strauchii Munzurensis’in bir alt türü daha Yönetmen Caner Canerik ve Avukat Banu Çuhadar Yılmaz tarafından farklı bir bölgede görüntülendi.

İLK KEZ GÖRÜLDÜ

İlk defa böyle bir tür görmenin çok heyecan verici olduğunu belirten Yönetmen Caner Canerik, “Doğada gezerken farklı bakıyoruz ve yeni türler keşfetmeye çalışyoruz. Bunu amatörce yapıyoruz. Benekli semender zannettik. Yakından gidip incelediğimiz de yeni bir tür olabileceğini düşündük. Araştırma yaptık. Bu bölgede yaşamayan yeni bir alt türün olduğu ortaya çıktı. Bölge zengin ve araştırılması ve korunması gereken bir yer” dedi.