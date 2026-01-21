Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Barış Kurulu’na katılım davetini olumlu karşıladıklarını açıklayarak, Gazze’de kalıcı ateşkes ve barış sürecine destek mesajı verdi.

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) dışişleri bakanları, Gazze’deki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik Barış Kurulu sürecine katılım konusunda ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından iletilen davetin memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan ortak metinde, söz konusu ülkelerin Barış Kurulu’na katılma yönünde ortak irade ortaya koyduğu belirtilerek, daha önce katılım niyetini açıklayan Mısır, Pakistan ve BAE’nin yanı sıra diğer ülkelerin de kendi iç hukuki süreçlerini tamamlayarak gerekli belgeleri imzalayacağı ifade edildi.

Bakanlar açıklamada, ABD Başkanı Trump liderliğinde yürütülen barış girişimlerine desteklerini yineleyerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı kararıyla onaylanan “Gazze’deki Çatışmayı Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan” kapsamında öngörülen Barış Kurulu misyonunun hayata geçirilmesini desteklediklerini bildirdi.

DİPLOMATİK ÇABALAR SÜRECEK

Açıklamada, Barış Kurulu’nun geçiş yönetimi niteliğinde olacağına dikkat çekilerek, bu misyonun kalıcı ateşkesin güçlendirilmesini, Gazze’nin yeniden imarını ve uluslararası hukuk temelinde Filistin halkının kendi kaderini tayin ile devlet kurma hakkını desteklemeyi amaçladığı kaydedildi. Sürecin, bölge genelinde güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği vurgulandı.

Ortak açıklamada ayrıca, söz konusu girişimin adil ve kalıcı bir barışın önünü açacağına dair kararlılık mesajı verilerek, diplomatik çabaların koordinasyon içinde sürdürüleceği belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası