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Türkiye olimpiyatlarda güreş haricindeki ilk madalyasını atletizm dalında aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye olimpiyatlarda güreş haricindeki ilk madalyasını atletizm dalında aldı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 Paris Olimpiyatları Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Vatandaşlar tarafından Türkiye'nin olimpiyat tarihi boyunca güreş haricinde aldığı ilk madalyanın hangisi merak edildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye 18 branşa toplam 102 sporcuyla katılacak.

26 Temmuz tarihinde başlayacak olan olimpiyatlar, 11 Ağustos tarihinde ise sona erecek.

Vatandaşlar tarafından Türkiye'nin olimpiyat oyunlarında güreş haricindeki ilk madalyayı hangi dalda kazandığı merak ediliyor.

Türkiye olimpiyatlarda güreş haricindeki ilk madalyasını atletizm dalında aldı - 1. Resim

TÜRKİYE'YE GÜREŞ DIŞINDAKİ İLK MADALYAYI KİM KAZANDIRDI?

Türkiye güreş dışındaki ilk madalyasını 1948 Londra Olimpiyatları'nda atletizim dalında kazandı.

Ruhi Sarıalp olimpiyatlarda üç adım atlama alanında bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye olimpiyatlarda güreş haricindeki ilk madalyasını atletizm dalında aldı - 2. Resim

TÜRKİYE'YE GÜREŞ DIŞINDA İLK KİM ALTIN MADALYA KAZANDIRMIŞTIR?

Ülkemize güreş dışındaki ilk madalyayı ise 1988 Seul Olimpiyat Oyunları sırasında Naim Süleymanoğlu, halter 60 kg dalında kazandırmıştır. 

Naim Süleymanoğlu bu madalyayı alırken aynı zamanda 6 dünya, 9 olimpiyat rekoru kırdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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