Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı Süphan Dağı için yol açma çalışması başladı

Bitlis'teki Süphan Dağı için başlatılan yol çalışması özellikle dağcıların yüzünü güldürdü. Vazgeçilmez rotalardan biri olan Süphan Dağı'nda 2 bin 900 rakıma kadar çalışmalar olacak.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve dağcıların vazgeçilmez mekanları arasında yer alan Süphan Dağı’nda yol açma çalışması başlatıldı.

2 BİN 900 RAKIMA KADAR YOL AÇMA ÇALIŞMASI

Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Belde Belediyesi, 4058 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı’nın 2 bin 900 rakıma kadar yol açma çalışması başlattı.

Yerli ve yabancı dağcıların fazla zorluk çekmeden ilk kamp yerine ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade eden Aydınlar Belde Belediye Başkanı İbrahim Ergün, "Süphan Dağı’nı turizme kazandırmak istiyoruz. Buralara kadar yol açma çalışmalarımız başladı. Tırmanış için bölgeye gelen dağcılara bir müjdemizde var. At yaylasına dağevi projemizde var. En kısa zamanda çalışmalara başlayacağız. Süphan Dağı beldemiz için büyük bir nimettir" dedi.