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Üsküdar dehşetinde karar! Fenomen Merve Veziroğlu 58 yerinden bıçaklanmıştı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Üsküdar dehşetinde karar! Fenomen Merve Veziroğlu 58 yerinden bıçaklanmıştı
İstanbul, Mahkeme Kararı, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Üsküdar'da tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak dehşeti yaşatan şahıs yakalandı. 58 bıçak darbesiyle ağır yaralanan talihsiz kadın apar topar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hakim karşısına çıkan sanığın cezası belli oldu.

Geçtiğimiz yıl, İstanbul Üsküdar'da tartıştığı eşini defalarca bıçaklayan cani hakkında karara varıldı. Korkutmak amacıyla bıçağı yanında taşıdığını iddia ederek kendini savunan tutuklu sanık tekrar hakim karşısına çıktı. Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Yunus Yıldırım, müşteki Merve Veziroğlu ve taraf avukatları katıldı.

Üsküdar dehşetinde karar! Fenomen Merve Veziroğlu 58 yerinden bıçaklanmıştı - 1. Resim

'EŞE KARŞI KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'

Duruşmada geçen celse verdiği mütalaayı tekrar eden cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın "eşi hürriyetinden yoksun kılma" ve "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 15 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Yıldırım, eşini kasten yaralamadığını öne sürerek, "Korkutmak amacıyla bıçağı aldım. Eşimin elindeki yaraları sardım. Eşimi isteyerek yaralamadım. Boğuşma esnasında kendimi savunmak zorunda kaldım." dedi.

Sanık Yıldırım, olayın ardından polisi ve ambulansı aradığını da ifade etti.

Üsküdar dehşetinde karar! Fenomen Merve Veziroğlu 58 yerinden bıçaklanmıştı - 2. Resim

26 YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yunus Yıldırım'ı, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 6 yıl olmak üzere 26 yıl hapse çarptırdı.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.

Üsküdar dehşetinde karar! Fenomen Merve Veziroğlu 58 yerinden bıçaklanmıştı - 3. Resim

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Ağustos 2023'te Merve Veziroğlu ile Yunus Yıldırım çifti arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı, sanığın müştekiyi farklı yerlerinden 58 bıçak darbesiyle yaraladığı aktarılıyordu.

Bıçak darbelerinden 37'sinin hayati tehlike oluşturacak bölgelerde olduğu kaydedilen iddianamede, sanık Yıldırım'ın cinayete teşebbüsü daha önceden planladığıyla ilgili delil bulunamadığı, ancak bıçaklama olayını öldürmek amaçlı yaptığı belirtiliyordu.

İddianamede, Yunus Yıldırım'ın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 34 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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