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Validen belediyelere 'sokak köpeği' uyarısı! "En kısa sürede barınak yapın"

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sokak hayvanları ile ilgili ilçe belediyelerine önemli uyarılarda bulunan Kocaeli Valisi Yavuz, "Hukukun gereğini yerine getirerek, barınakları inşa edip kısırlaştırma faaliyetlerine başlayın. Çünkü bu belediyelerin, ilçe belediyelerinin asli görevidir" dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, barınağı olmayan ilçe belediyelerini uyardı. “Vatandaşlarımızın sokakta huzur ve güven içerisinde yürüme hakkı teslim edilmelidir” diyen Yavuz, sahipsiz köpeklerle ilgili çalışmalara da değinerek “İlçe belediyeleri görevlerini hakkıyla yerine getirmelidir. Barınağı olmayanlar mazeret üretmeksizin süratle barınak yapmalıdır. Kısırlaştırma faaliyetlerine konsantre olmalıdır” şeklinde konuştu.

"İLÇE BELEDİYELERİ BU KONUYA SAHİP ÇIKMALIDIR"

Bu alanda eksiklikleri bulunan belediyeleri uyaran Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hukukun gereğini yerine getirerek, barınakları inşa edip kısırlaştırma faaliyetlerine başlayın. Çünkü bu belediyelerin, ilçe belediyelerinin asli görevidir. Her ilçe belediyesi asli görevlerini yerine getirilmelidir.

Barınağı olanlar, olmayanlar kamuoyunun malumudur. Dolayısıyla sokakta başıboş köpek görüp bu konuda şikâyeti olanlar, ilçe belediyelerine şikayetlerini süratle bildirmelidir. Sorumlu birinci derece ilçe belediyesidir. İlçe belediyeleri bu konuya sahip çıkmalıdır. Dolayısıyla vatandaşlarımızın sokakta huzur ve güven içerisinde yürüme hakkı teslim edilmelidir."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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