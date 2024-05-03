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Valilik tarih verdi: Sele teslim olan Ankara için bir uyarı daha!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Valilik tarih verdi: Sele teslim olan Ankara için bir uyarı daha!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara Valiliği, 5-7 Mayıs tarihleri arasında zirai don beklendiğinden vatandaşlara tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarıda bulunuldu. Açıklamada, 5-7 Mayıs tarihleri arasında zirai don beklendiği ifade edilerek vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Zirai don hadisesine dikkat. Ankara il genelinde 5 Mayıs Pazar gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi ve 7 Mayıs Salı gece saatlerine kadar zirai don hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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