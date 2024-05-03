Valilik tarih verdi: Sele teslim olan Ankara için bir uyarı daha!
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ankara Valiliği, 5-7 Mayıs tarihleri arasında zirai don beklendiğinden vatandaşlara tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.
Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarıda bulunuldu. Açıklamada, 5-7 Mayıs tarihleri arasında zirai don beklendiği ifade edilerek vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Açıklamanın tamamı şöyle:
"Zirai don hadisesine dikkat. Ankara il genelinde 5 Mayıs Pazar gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi ve 7 Mayıs Salı gece saatlerine kadar zirai don hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."