Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin yol kontrolleri sırasında durdurduğu bir araçtan 450 kilogram bozulmuş et çıktı. Halk sağlığı açısından risk barındıran etler el konularak imha edildi.

Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol kontrolleri sırasında, il dışından gelen A.A. idaresindeki araç durduruldu. Ekiplerin araç üzerinde yaptığı denetimlerde sağlık açısından uygunsuz olan ve bozulduğu tespit edilen 450 kilogram et bulundu.

ETLER İMHA EDİLDİ

Jandarma ekiplerinin ardından bölgeye sevk edilen zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri; etlerin halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığını belirledi.

Ele geçirilen 450 kilogram et, tutanak altına alınarak ekipler gözetiminde imha edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

