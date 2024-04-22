Vatandaşlar kokuyu fark edince dehşet ortaya çıktı

İstanbul'da, park halindeki aracın içinden dehşet çıktı. İçtiği tinerle daha sonra kendini ateşe verdiği iddia dilen kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Sebahattin Tatlı isimli kişi aracını ara sokakta park etti. Çalıştığı tersaneden yanına aldığı tineri önce içip, ardında da aracın içine dökerek kendi kendini ateşe verdi. Yaşanılan olayda Sebahattin Tatlı aracın içinde yanarak hayatını kaybetti.

VATANDAŞLAR KOKUYU FARK ETTİ

Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan tiner kokusunun geldiği fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri aracın içinde kısmen bazı uzuvları yanmış halde duran erkek cesedini Adli Tıp Kurumuna kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.