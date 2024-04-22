Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Vatandaşlar kokuyu fark edince dehşet ortaya çıktı

Vatandaşlar kokuyu fark edince dehşet ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Vatandaşlar kokuyu fark edince dehşet ortaya çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da, park halindeki aracın içinden dehşet çıktı. İçtiği tinerle daha sonra kendini ateşe verdiği iddia dilen kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Sebahattin Tatlı isimli kişi aracını ara sokakta park etti. Çalıştığı tersaneden yanına aldığı tineri önce içip, ardında da aracın içine dökerek kendi kendini ateşe verdi. Yaşanılan olayda Sebahattin Tatlı aracın içinde yanarak hayatını kaybetti.

VATANDAŞLAR KOKUYU FARK ETTİ

Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan tiner kokusunun geldiği fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri aracın içinde kısmen bazı uzuvları yanmış halde duran erkek cesedini Adli Tıp Kurumuna kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Korumaya alınan Muş laleleri açtı! Koparmanın cezası 387 bin liraABD'den İsrail'e ambargo! Netanyahu: Bütün gücümle savaşacağım!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara kulisleri kaynıyor! AK Parti'de yenilenme için yol haritası belirlendi, en son Kabine değişecek - GündemYol haritası belirlendi, en son Kabine değişecekPişkin hırsız kameraları unuttu: İki gün üst üste aynı kafeye girdi - GündemPişkin hırsız kameraları unutunca yakayı ele verdiDrift atan sürücüye 38 bin TL ceza kesildi - GündemDrift atan sürücüye verilen ceza dudak uçuklattıKiracı, dükkan sahibini vurdu; aileler birbirine girdi - GündemKiracı, dükkan sahibini vurdu; aileler birbirine girdiDepremin vurduğu enkaz kentte çilek hasadı: Tarladan 70 TL'den alıcı buluyor - GündemDepremin vurduğu enkaz kentte çilek hasadı: Tarladan 70 TL'den alıcı buluyorAnkara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı - GündemAnkara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı
Sonraki Haber Yükleniyor...