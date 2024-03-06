Vefatının üzerinden iki sene geçti... Batuhan Yaşar’ı özlemle yâd ediyoruz

2022’de hayatını kaybeden İhlas Medya Ankara Temsilcisi ve yazarımız Batuhan Yaşar’ı özlemle anıyoruz.

HABER MERKEZİ

Tedavi gördüğü hastanede 6 Mart 2022’de hayatını kaybeden İhlas Medya Ankara Temsilcisi ve yazarımız Batuhan Yaşar’ı vefatının ikinci yıl dönümünde özlemle, rahmetle yâd ediyoruz. 1 Haziran 1970 Yılında Afyon’un Emirdağ ilçesinde doğan Yaşar, Yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Gazeteciliğe 1988 yılında gazetemizde başlayan Yaşar, 1994 yılına kadar farklı alanlarda muhabirlik yaptı.

Daha sonra 1998 yıllına kadar University of Westminster’de dil ve ekonomi eğitimi aldı. Aynı yıllarda TGRT ve gazetemizin Londra muhabiri olarak görev yaptı. 1998’de tekrar Ankara’ya döndü ve TGRT’de diplomasi ve savunma muhabiri olarak çalıştı.

2000 yılında TGRT Ankara Haber Müdürlüğü görevine getirildi. Aynı yıldan itibaren “Neler Oluyor” programını hazırlayıp sunmaya başladı. 2007 senesinde İHA Ankara Temsilciliği, 2011 yılında da TGRT Ankara Temsilciliği görevlerine getirildi.

Yaşar, 2018’den vefatına kadar da İhlas Medya Ankara Temsilcisi olarak vazife yaptı. 15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün hain darbe girişimi sırasında stüdyodan yaptığı yayında “Öleceksek bugün ölelim” diyerek halkı darbeye karşı direnmeye çağıran ve yaptığı sorumlu yayıncılık ile darbenin püskürtülmesinde önemli bir rol oynayan Batuhan Yaşar, meslek hayatı boyunca birçok ödüle layık görüldü.