Yabancı kargo uçağı Sabiha Gökçen'e acil iniş yaptı! Tüm uçuşlar durduruldu

Düzenleyen: Baki Sancak 1 Haziran 2024 00:06 - Güncelleme: 1 Haziran 2024 00:09 - Güncelleme:

Sabiha Gökçen Havalimanı, Boeing 747, Haber

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Yabancı kargo uçağı acil durum bildiriminde bulunarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanı'nda tüm uçuşlar geçici olarak durduruldu.