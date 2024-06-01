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Yabancı kargo uçağı Sabiha Gökçen'e acil iniş yaptı! Tüm uçuşlar durduruldu

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Yabancı kargo uçağı Sabiha Gökçen&#039;e acil iniş yaptı! Tüm uçuşlar durduruldu
Sabiha Gökçen Havalimanı, Boeing 747, Haber

Gündem Haberleri

Yabancı kargo uçağı acil durum bildiriminde bulunarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanı'nda tüm uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Lüksemburg merkezli Cargolux şirketine ait kargo uçağı, acil durum bildiriminde bulunarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Lüksemburg-Dammam seferini yapan Boeing 747 tipi uçak, iniş takımlarında yangın ikazı alındıktan sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmek için acil durum bildiriminde bulundu.

Bu bildirim üzerine uçağın inişi öncesinde itfaiye ve sağlık ekipleri apronda hazır bulunduruldu.

Havalimanı uçuş trafiği geçici olarak durdurulurken, kargo uçağı inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirdi.

Uçağın sorunsuz inmesinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafiğinin normale döndüğü öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
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