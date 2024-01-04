Yargıtay Başsavcısı'ndan çarpıcı çıkış: 'Hamile kadını öldüreni idam etmeliyiz!'

4 Ocak 2024 17:50 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 17:54

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin; Can Atalay dosyası, HDP kapatma davası, idam cezası hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

CNN Türk’ten Paşa Alyurt'a konuşan Şahin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

“HDP KENDİNİ KAPATMIŞ GİBİ”

2 yıldan fazla süre geçti. Davalı parti kendisi kapatmış gibi, faaliyeti yok. DEM Parti adını aldı. Beklemekteyiz, duruşma tarihini AYM belirler.

“İTİRAZ GELMEDİĞİ TAKDİRDE GÖNDERECEĞİZ”

Yargıtay 3. Ceza Dairesi karar verdi, bize gönderdi. Dosya şu an bizde. İtiraz gelmediği takdirde biz dosyayı mahalline göndereceğiz.

“HAYVANLAR SOKAKTA GEZMEMELİ”

Hayvanlar sokakta gezmemeli, barınakta olmalı.. Sokakta gezmemesi gerekir. Zamanla sokakta saldırgan oluyor. Bir insana saldırıyor, kontrolden çıkma ihtimali her zaman var. Ya sahipli ya barınakta olmalı. Son düzenleme yapıldı. Küpelenip sokağa bırakma, bu yanlış. Ya barınakta ya sahipli olmalı.

“KADIN CİNAYETLERİNE İDAM VERİLMELİ”

Verilen ceza en ağır ceza ağırlaştırılmış müebbet. Eskiden bunun karşılığı idamdı. Suç işlerken kimse ağırlaştırılmış müebbet var diye işlemiyor. İstanbul sözleşmesi ile cinayetlerin ilgisi yok. Sözleşme varken de işleniyor, yokken de işleniyor. Yeteri kadar cezası var.

Hatta bana göre suçu ispat edilenin idam cezası olmalı diye düşünüyorum. Bazı suçlarda idam olmalı. Hamile kadını sayısız bıçak darbesi ile katleden bir insana ağırlaştırılmış hapis yerine, idam olmalı. Ağırlaştırılmış müebbet caydırıcı olmuyor.