Yavru kedi yürek dağladı! Ölen annesinin başından bir an olsun ayrılmadı
Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Karabük'te insanlara ders çıkartma niteliğinde olay yaşandı. Yavru kedi, araba çarparak ölen annesinin başından bir an olsun ayrılmazken çevredeki diğer kedilerin de toplanması yürekleri dağladı.
Karabük'te meydana gelen olayda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir aracın çarptığı kedi öldü.
Sürücü olay yerinden kaçarken, yavru kedi ise çaresizce dakikalarca annesinin başında bekledi. Bir süre sonra diğer sokak kedilerinin de ölen kedinin yanında beklediği anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Düzenleyen: Giray Topçular - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı