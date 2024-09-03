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Haberler > Gündem > Yavru kedi yürek dağladı! Ölen annesinin başından bir an olsun ayrılmadı

Yavru kedi yürek dağladı! Ölen annesinin başından bir an olsun ayrılmadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yavru kedi yürek dağladı! Ölen annesinin başından bir an olsun ayrılmadı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük'te insanlara ders çıkartma niteliğinde olay yaşandı. Yavru kedi, araba çarparak ölen annesinin başından bir an olsun ayrılmazken çevredeki diğer kedilerin de toplanması yürekleri dağladı.

Karabük'te meydana gelen olayda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir aracın çarptığı kedi öldü. 

Sürücü olay yerinden kaçarken, yavru kedi ise çaresizce dakikalarca annesinin başında bekledi. Bir süre sonra diğer sokak kedilerinin de ölen kedinin yanında beklediği anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Yavru kedi yürek dağladı! Ölen annesinin başından bir an olsun ayrılmadı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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