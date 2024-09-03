Yavru kedi yürek dağladı! Ölen annesinin başından bir an olsun ayrılmadı

Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Eylül 2024 12:44 - Güncelleme: 3 Eylül 2024 12:48 - Güncelleme:

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Karabük'te insanlara ders çıkartma niteliğinde olay yaşandı. Yavru kedi, araba çarparak ölen annesinin başından bir an olsun ayrılmazken çevredeki diğer kedilerin de toplanması yürekleri dağladı.