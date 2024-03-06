Yenice depremi İstanbul’a felaketi hatırlattı: Megakent dönüşüm hamlesini başlatmalı!

Rezerv alanlarda 400 bin konut inşa edilecek. Yarısı Bizden kampanyasıyla 350 bin konut dönüştürülecek. 100 bin de sosyal konut yapılacak.

HABER MERKEZİ

Çanakkale’de önceki gün yaşanan 4,9 şiddetindeki depremin ardından İstanbul’da beklenen muhtemel depreme karşı yapılan çalışmalar da bir defa daha gündeme geldi. Bu konuda özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı dönüşüm ve destek çalışmalarına hız verirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise İstanbul Deprem Seferberlik Planı’nı açıklamakla yetindi.

Çevre Bakanlığı, İstanbul’da belirlenen rezerv alanlarda 400 bin konut inşa edecek. Vatandaşların, kendi evlerini dönüştürmesine imkân veren Yarısı Bizden kampanyasıyla da İstanbul’da 350 bin konut dönüştürülecek. Bakanlık, bunların haricinde çevre dostu 100 bin sosyal konut yapacak. Böylece, İstanbul’a toplam 850 bin yeni konut kazandırılmış olacak.

“Yarısı Bizden” kampanyası ile her bir konut için 1,5 milyon lira destek veriliyor. İstanbul’da toplam 7,5 milyon bağımsız birim bulunuyor. Bu yapıların 600 bininin çok acil olarak dönüştürülmesi gerekiyor. 2012’den bugüne kadar İstanbul’da 800 bin konut kentsel dönüşüme dâhil edildi. Şu an da 170 bin inşaat devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçtiğimiz aralık ayında, 81 ilde ‘Bina Kimlik Sistemi’ni hayata geçirdi. Ekipler, denetimi biten binaya yönelik bir dijital kimlik belgesi oluşturacak. Binaların girişlerine asılacak kare kod ile vatandaşlar, yapı hakkında detaylı bilgiye erişecek. Hükûmet depremle ilgili çalışmalarına aralıksız devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de İstanbul Deprem Seferberlik Planı’nı devreye aldı. Çalışmalar kapsamında oluşturulan Deprem Bilim Üst Kurulu ilk toplantısını 15 Şubat 2023 günü AFAD’da gerçekleştirdi.

“HAZIRLIKLI OLMALIYIZ”

Çanakkale’deki 4,9’luk depremin ardından “Bu deprem İstanbul depremini tetikler mi?” sorusu gündeme geldi. Hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy “İstanbul çevresindeki her deprem artık beklenen büyük depremin öncüsü” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Ahmet Ercan ise “Yenice, Kalkım, Altınoluk arasında deprem boşluğu var. Bu aralık 6,8 ile 7,4 arasında bir depreme gebe” dedi. Prof. Dr. Okan Tüysüz ise söz konusu depremin İstanbul için bir tehlike oluşturmadığını söyledi.