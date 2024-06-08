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Yere çöp attığı için uyardı, kabahatli oldu! Yüzünden bıçaklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ Çorlu'da kaldırımda yürüyen yaşlı bir şahsın yere çöp attığını gören genç, bu yaptığının yanlış olduğunu söyledi. Uyarısının ardından yaşlı adamla arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda B.D. isimli genç yüzünden bıçaklandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde meydana geldi. B.D. isimli bir genç, yoldan geçerken yere çöp atan yaşlı bir adamı uyardı. İsmi henüz belirlenemeyen adam "Sen misin beni uyaran" der gibi genç adamla tartıştı.

Yere çöp attığı için uyardı, kabahatli oldu! Yüzünden bıçaklandı - 1. Resim

YÜZÜNDEN BIÇAKLADI

Yaşlı adam ile B.D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İkili birbirine girerken yumruk darbeleri alan yaşlı şahıs çıkardığı bıçağı B.D.'nin yüzüne sapladı.Yere çöp attığı için uyardı, kabahatli oldu! Yüzünden bıçaklandı - 2. Resim

SALDIRININ ARDINDAN KAÇTI

Yaralanan B.D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan bıçaklı saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Yere çöp attığı için uyardı, kabahatli oldu! Yüzünden bıçaklandı - 3. Resim

Öte yandan kavga anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayda girdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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