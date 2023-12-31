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    • - Güncelleme Tarihi:

    Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteorolojiden son hava durumu tahminleri

    Meteorolojinin verilerine göre, sağanak bugün sadece Kuzey Ege kıyılarında etkili olacak. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde ise sis ve pus bastıracak. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

    Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteorolojiden son hava durumu tahminleri
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2023'ün son günü için hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Son tahminlere göre, kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    MARMARA'DA SİS VE PUS

    Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

    Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

     

    Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteorolojiden son hava durumu tahminleri

    31 Aralık 2023 Pazar 

    Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteorolojiden son hava durumu tahminleri

    1 Ocak 2024 Pazartesi

    Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteorolojiden son hava durumu tahminleri

    2 Ocak 2024 Salı

    Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteorolojiden son hava durumu tahminleri

    3 Ocak 2024 Çarşamba

    Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteorolojiden son hava durumu tahminleri

    4 Ocak 2024 Perşembe 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hava DurumuMeteorolojiGenel Müdürlüğü
    Haberler > Gündem > Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteorolojiden son hava durumu tahminleri
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