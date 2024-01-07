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Yön levhası faciası! İstanbul'da can pazarı, İETT otobüsü refüje girdi
İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki İETT otobüsü yön tabelası direğine çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada otobüsün ön camı tuzla buz oldu, araçta sıkışan şoförü kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
D-100 kara yolu Edirne istikametine seyir halinde olan 34 KT 9712 plakalı İETT otobüsü, yan yol Esenyurt mevkisinde refüjdeki yön tabelasının direğine çarptı.
Kaza nedeniyle otobüsün şoförü araçta sıkışırken, bazı yolcular da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALANAN YOLCULAR HASTANEDE
İtfaiye ekiplerince otobüs şoförünün sıkıştığı yerden çıkarılması için başlatılan çalışma sürüyor.
Kazada yaralanan bazı yolcular ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle polis tarafından trafiğe kapatılan yan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı