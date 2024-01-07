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    Yön levhası faciası! İstanbul'da can pazarı, İETT otobüsü refüje girdi

    İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki İETT otobüsü yön tabelası direğine çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada otobüsün ön camı tuzla buz oldu, araçta sıkışan şoförü kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    D-100 kara yolu Edirne istikametine seyir halinde olan 34 KT 9712 plakalı İETT otobüsü, yan yol Esenyurt mevkisinde refüjdeki yön tabelasının direğine çarptı.

    Yön levhası faciası! İstanbul'da can pazarı, İETT otobüsü refüje girdi

    Kaza nedeniyle otobüsün şoförü araçta sıkışırken, bazı yolcular da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yön levhası faciası! İstanbul'da can pazarı, İETT otobüsü refüje girdi

    YARALANAN YOLCULAR HASTANEDE

    İtfaiye ekiplerince otobüs şoförünün sıkıştığı yerden çıkarılması için başlatılan çalışma sürüyor.

    Yön levhası faciası! İstanbul'da can pazarı, İETT otobüsü refüje girdi

    Kazada yaralanan bazı yolcular ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Yön levhası faciası! İstanbul'da can pazarı, İETT otobüsü refüje girdi

    Kaza nedeniyle polis tarafından trafiğe kapatılan yan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    IstanbulKaza
    Haberler > Gündem > Yön levhası faciası! İstanbul'da can pazarı, İETT otobüsü refüje girdi
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