Yüksek yargıda seçim maratonu: Danıştay'da yeni başkan belli olacak

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 24 Nisan 2024 09:36 - Güncelleme: 24 Nisan 2024 09:44 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Yüksek yargıda seçim maratonu devam ediyor. Danıştay'ın 116 üyesi sandık başına gidecek ve Yüksek Mahkemenin 4 yıl görev yapacak başkanını belirleyecek.