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Yüksek yargıda seçim maratonu: Danıştay'da yeni başkan belli olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yüksek yargıda seçim maratonu: Danıştay&#039;da yeni başkan belli olacak

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yüksek yargıda seçim maratonu devam ediyor. Danıştay'ın 116 üyesi sandık başına gidecek ve Yüksek Mahkemenin 4 yıl görev yapacak başkanını belirleyecek.

7 Mayıs 2020'de 4 yıllığına mevcut görevine seçilen Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in görev süresinin 7 Mayıs'ta dolacak olması nedeniyle mevzuat gereği seçim süreci dün başlamıştı.

Bu kapsamda Danıştay Genel Kurulunda, bugün saat 14.00'te başkanlık seçimi yapılacak. Danıştay'ın 116 üyesi sandık başına gidecek.

ADAYLAR KİM?

Danıştay üyelerinin her biri seçimde aday olabilecek. Adayların, üyelerin salt çoğunluğu olan en az 59 oyu alması gerekecek.

Adaylık başvurusu yapanlar arasında mevcut Başkan Zeki Yiğit, 6. Daire Başkanı Emin Sınmaz ve 5. Daire Başkanı Fethi Aslan da bulunuyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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